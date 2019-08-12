12 Ağustos 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ömer Toprak W.Bremen'de

Ömer Toprak W.Bremen'de
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Borussia Dortmund'da forma giyen Türk futbolcu 'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Borussia Dortmund'da forma giyen Türk futbolcu 'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Daha önce Freiburg, Leverkusen ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 227 maça çıkan Ömer, 'nda da 27 kez oynadı ve 2 gol kaydetti.

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