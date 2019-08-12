Ömer Toprak W.Bremen'de

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Borussia Dortmund'da forma giyen Türk futbolcu Ömer Toprak'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Borussia Dortmund'da forma giyen Türk futbolcu Ömer Toprak'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Daha önce Freiburg, Leverkusen ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 227 maça çıkan Ömer, Türk Milli Takımı'nda da 27 kez oynadı ve 2 gol kaydetti.