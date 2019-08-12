12 Ağustos 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bale yapacak

Bale yapacak
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Bundesliga devi, Real’de istenmeyen 30 yaşındaki için girişimlere başladı. Usta kramponun yeni sezonda Almanya’da oynama ihtimali çok yüksek.

Leroy Sane transferini bir türlü bitiremeyen Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, rotayı 'a çevirdi. 'de kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması söylenen Gareth Bale için Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi. Alman devinin Manchester City'den Sane'yi transfer etmek istediği ancak oyuncunun sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ifade edildi.

RAKAM BİLİNMİYOR
Port1'ın haberine göre Münih, Sane yerine Bale için girişimlerde bulunmaya başladı. Teknik direktörü 'nın kadrosunda istemediği Gallerli oyuncunun yeni sezonda Almanya'da oynayabileceği öne sürüldü. Piyasa değeri 60 milyon euro civarında olan Bale için ne kadarlık bir teklif yapılacağı bilgisi ise verilmedi. Bale, Real'de 231 maçta 102 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mesut Özil'e yakın koruma
Ömer Toprak W.Bremen'de Ömer Toprak W.Bremen'de
Manchester United'dan lige farklı başlangıç Manchester United'dan lige "farklı" başlangıç
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör