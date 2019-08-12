Bale yapacak

Bundesliga devi, Real’de istenmeyen 30 yaşındaki Gareth Bale için girişimlere başladı. Usta kramponun yeni sezonda Almanya’da oynama ihtimali çok yüksek.

Leroy Sane transferini bir türlü bitiremeyen Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, rotayı Gareth Bale'a çevirdi. Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması söylenen Gareth Bale için Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi. Alman devinin Manchester City'den Sane'yi transfer etmek istediği ancak oyuncunun sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ifade edildi.



RAKAM BİLİNMİYOR

Port1'ın haberine göre Münih, Sane yerine Bale için girişimlerde bulunmaya başladı. Teknik direktörü Zinedine Zidane'nın kadrosunda istemediği Gallerli oyuncunun yeni sezonda Almanya'da oynayabileceği öne sürüldü. Piyasa değeri 60 milyon euro civarında olan Bale için ne kadarlık bir teklif yapılacağı bilgisi ise verilmedi. Bale, Real'de 231 maçta 102 gol kaydetti.