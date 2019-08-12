12 Ağustos 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'e yakın koruma

DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Londra'da bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için 'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı. 'nin haberine göre Özil'in evinin yakınında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak.

Londra'da bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için 'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı. 'nin haberine göre Özil'in evinin yakınında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak. Türk oldukları belirtilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu bildirildi. Öte yandan Özil ve Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, iki futbolcuyu da yakından izliyor.

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