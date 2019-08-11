11 Ağustos 2019, Pazar
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Yusuf için maça gelin
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Lille'in resmi sitesi, bugün oynanacak Nantes karşılaşması öncesi taraftarı stada çağıran bir yazı yayınladı. Uzun yazıda, Nantes maçına gitmek için önemli sebeplerden birinin de Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi.
Lille'in resmi sitesi, bugün oynanacak Nantes karşılaşması öncesi taraftarı stada çağıran bir yazı yayınladı. Uzun yazıda, Nantes maçına gitmek için önemli sebeplerden birinin de Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Lille'in yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu da bir an önce yeni takımının formasıyla sahaya çıkmak istiyor. Trabzonspor taraftarı başarı mesajları yolluyor.
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