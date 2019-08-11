11 Ağustos 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf için maça gelin

Yusuf için maça gelin
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Lille'in resmi sitesi, bugün oynanacak karşılaşması öncesi taraftarı stada çağıran bir yazı yayınladı. Uzun yazıda, Nantes maçına gitmek için önemli sebeplerden birinin de Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi.

Lille'in resmi sitesi, bugün oynanacak karşılaşması öncesi taraftarı stada çağıran bir yazı yayınladı. Uzun yazıda, Nantes maçına gitmek için önemli sebeplerden birinin de Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi. 'dan ayrıldıktan sonra Lille'in yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu da bir an önce yeni takımının formasıyla sahaya çıkmak istiyor. Trabzonspor taraftarı başarı mesajları yolluyor.
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