10 Ağustos 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Alisson'dan Liverpool'a kötü haber
Giriş Tarihi: 10.08.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kalecisi Alisson Becker, 4 ila 8 hafta forma giyemeyecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan 26 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"