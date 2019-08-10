10 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Alisson'dan Liverpool'a kötü haber

Alisson'dan Liverpool'a kötü haber
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.08.2019

İngiltere ekiplerinden 'un kalecisi Alisson Becker, 4 ila 8 hafta forma giyemeyecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 'de 'un sahasında ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan 26 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.


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