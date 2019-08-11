11 Ağustos 2019, Pazar
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Berke’den süper start
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, ligdeki ikinci maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Belçika ekibi, ilk hafta deplasmanda Lommel'i 2-0 yenerken, ikinci maçta sahasında OH Leuven'i 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, ligdeki ikinci maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Belçika ekibi, ilk hafta deplasmanda Lommel'i 2-0 yenerken, ikinci maçta sahasında OH Leuven'i 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İlk hafta 4 kurtarış yapan 19 yaşındaki Berke, önceki gece de 3 kurtarış yaparak alkış aldı.
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