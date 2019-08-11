Mehmet Zeki Çelik'in asisti Lille'e galibiyeti getirdi
Fransa Ligue 1 ilk hafta mücadelesinde Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren 2'nci golün asistini Mehmet Zeki Çelik yaptı.
Ligue 1'in açılış haftasında Lille ile Nantes, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lille, 19'uncu dakikada yeni transferi Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi. 2'nci yarıda Nantes, Andrei Girotto'nun 51'inci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. Maçın 80'inci dakikasında bir kez daha sahne alan Osimhen, Mehmet Zeki Çelik'in asistinde kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-1. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Lille, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Lille'de Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika forma giyerken; Yusuf Yazıcı, 69'uncu dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna dahil oldu.
Lille, ligin 2'nci haftasında Amiens'e konuk olacakken; Nantes evinde Marsilya'yı ağırlayacak.
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