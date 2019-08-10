10 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Halil Ada'ya gitti

Halil Ada'ya gitti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.08.2019

 Dervişoğlu için ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddettiğini duyuran Sparta Rotterdam, oyuncunun Championship ekibi Brentford'a gittiğini açıkladı.

Halil Dervişoğlu için ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddettiğini duyuran Sparta Rotterdam, 19 yaşındaki golcü futbolcunun yeni takımını resmen açıkladı. kulübü, resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde gurbetçi futbolcunun Championship Ligi ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro karşılığında transfer olacağını açıkladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
‘Defol Bale’ ‘Defol Bale’
Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in
Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör