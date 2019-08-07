07 Ağustos 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

‘Defol Bale’

‘Defol Bale’
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.08.2019

, için büyük bir krize dönüşmüş durumda. Başkan 'in takımda istemediği Galli futbolcu için teknik direktör da "Bale'nin gitmesi onun için de bizim için de en doğru seçenek. Kısa süre içinde de bu gerçekleşecektir" demişti.

, için büyük bir krize dönüşmüş durumda. Başkan 'in takımda istemediği Galli futbolcu için teknik direktör da "Bale'nin gitmesi onun için de bizim için de en doğru seçenek. Kısa süre içinde de bu gerçekleşecektir" demişti.

TARAFTAR KIZGIN
Kendisine gelen teklifleri reddeden Gareth Bale, Real Madrid taraftarını da kızdırdı. Dün tesislerden ayrılırken taraftarlar "Defol artık" tezahüratları yapıldı. 30 yaşındaki oyuncuyla Bayern Münih yakından ilgileniyor. Alman temsilcisi, Galli hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bale de sıcak bakıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in
Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular!
Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör