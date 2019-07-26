26 Temmuz 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Moting için 'Tok alıcı' rolünde

Moting için 'Tok alıcı' rolünde
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Menajerler, PSG'den ayrılacak olan forvet Choupo- Moting için bastırsa da yönetim acele etmiyor. Siyahbeyazlıların "Kiralama bedeli veremeyiz. Maaşının bir kısmını ancak PSG öderse kadromuza katmayı düşünürüz" diyerek rakam düşürmeye çalıştığı bildirildi.

Menajerler, PSG'den ayrılacak olan forvet Choupo- Moting için bastırsa da yönetim acele etmiyor. Siyah-beyazlıların "Kiralama bedeli veremeyiz. Maaşının bir kısmını ancak PSG öderse kadromuza katmayı düşünürüz" diyerek rakam düşürmeye çalıştığı bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Merih Demiral rüzgarı Merih Demiral rüzgarı
Juventus'un gözdesi Merih Juventus'un gözdesi Merih
Yok böyle teklif! Yok böyle teklif!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör