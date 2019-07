Hakan Çalhanoğlu: ''Bu yıl benim yılım olabilir''

Serie A takımlarından Milan'ın Milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Serie A takımlarından Milan'ın Türk 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon öncesi konuştu.



İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Hakan, ''Çok kaliteli bir takım olduk. Bu sezon benim yılım olabilir. Geleceğim Milan'da, bundan hiç şüphem olmadı.'' sözlerini kullandı.



''İTALYA'YA GELDİKTEN SONRA ÇOK DEĞİŞTİM''



Takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyleyen Milli futbolcu, ''İtalya'ya geldikten sonra futbolum değişti. Artık daha çok koşuyorum ve daha çok savunma yapıyorum. Asla pes etmeyen bir yapım var ve daha fazla geliştirebileceğim yerler var. Dediğim gibi bu yıl benim yılım olabilir. Milan'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrılmayı hiç düşünmedim. Bunu menajerime de söyledim.'' şeklinde konuştu.



''EĞER FUTBOLCU OLMASAYDIM...''



Futbol hakkında düşüncelerini söyleyen genç futbolcu, ''Futbol, benim günlük ekmeğim gibi. Futbolu çok seviyorum çünkü onunla büyüdüm. Eğer futbolcu olmasaydım polis veya güvenlik görevlisi olurdum.'' ifadelerini kullandı.



''BABA OLMAK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ''



Baba olduktan sonra her şeyin değiştiğini de kaydeden Türk yıldız, ''Baba olmak tüm hayatımı değiştirdi. Artık her şeyi ailem ve küçük kızım için yapıyorum. Şimdi anne ve babamın hislerini daha iyi anlıyorum. Dünyadaki en güzel şeymiş bu. Kızımın annesine benzemesini isterim çünkü onun çok güçlü bir karakteri var.'' dedi.