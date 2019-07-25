Merih Demiral rüzgarı

Juventus forması giyen 21 yaşındaki stoper, Inter'i devirdikleri karşılaşmaya damga vurdu. Savunmada sıfır hatayla oynayan Merih, penaltı atışlarında son gole imza atan oyuncuydu.

Dünyanın önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda dün Merih Demiral fırtınası vardı. Milli futbolcu, formasını giydiği Juventus'un İnter galibiyetinde kilit rol oynadı. İkinci 45'te 70 milyon euro bedelle transfer edilen ve kendi kalesine gol atan Maathijs de Ligt'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, savunmada sıfır hatayla oynadı. Ceza sahasında iki kritik müdahalede bulunan Merih, penaltı atışlarına kalan maçta da son topun başına geçti.



HERKES ONU KONUŞUYOR

Normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında son sözü söyleyen Merih, Juventus'u galibiyete taşıdı. Attığı penaltı golünün ardından Juve, sahadan 4-3'lük zaferle ayrılırken, Merih'i ilk kutlayan isim Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can oldu. Kısa sürede İtalyan ekibine uyum sağlayan 21 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi De Ligt ile savunmanın göbeğinde forma savaşı vermesi bekleniyor. Bu arada Merih'in Ronaldo ile yaşadığı gol sevinci, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.