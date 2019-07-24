24 Temmuz 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'un gözdesi Merih

Juventus'un gözdesi Merih
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Juventus’a transfer olan milli yıldızımız Merih Demiral, Torino ekibinde adeta el üstünde. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki stoperi kiralamak isteyen Milan’ı reddetti.

İtalyan devi Juventus'a transfer olan Merih Demiral, her geçen gün yıldızını parlatıyor. Siyah-beyazlılar, Sassuolo'dan 18 milyon Euro'ya transfer ettiği milli yıldızımızı kiralamak isteyen ezeli rakiplerinden Milan'a olumsuz yanıt verdi. İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Torino ekibi; Milan'ın sezon sonuna kadar kiralama teklifine karşılık, Chiellini'nin yaşadığı sakatlıkları da ön görerek Merih Demiral'ı vermeme kararı aldı. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Milan'a, 21 yaşındaki milli stoperimizin yerine Rugani'yi kiralık vermeyi teklif ettiği de belirtildi.
Merih, Juventus formasını ilk kez Tottenham karşısında giydi. 3-2 kaybettikleri maçta 2. yarıda oynadı.

MERİH'İN YENİ TAKİPÇİSİ CR7
Ronaldo ile takım arkadaşı olan Merih Demiral, Portekizli yıldızın takip listesine de girdi. Ronaldo, milli stoperimizi sosyal medyada takibe başladı. Şampiyonlar Kupası'nda Juventus'un Tottenham'la maçında gol atan Ronaldo'yu kutlayan ilk isimlerden biri, Merih olmuştu.

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