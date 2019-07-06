06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Luciano Narsingh Feyenoord’a gitti
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olduğu hatta imza aşamasına geldiği iddia edilen Narsingh, Feyenoord ile anlaştı. Swansea City'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini Feyenoord'da geçirmeye karar verdi.
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olduğu hatta imza aşamasına geldiği iddia edilen Narsingh, Feyenoord ile anlaştı. Swansea City'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini Feyenoord'da geçirmeye karar verdi. Ada ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Feyenoord'un sözleşme teklifini kabul etti.
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