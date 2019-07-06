06 Temmuz 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Luciano Narsingh Feyenoord’a gitti

Luciano Narsingh Feyenoord’a gitti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.07.2019

'ın uzun süredir transfer gündeminde olduğu hatta imza aşamasına geldiği iddia edilen Narsingh, Feyenoord ile anlaştı. Swansea City'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini Feyenoord'da geçirmeye karar verdi.

'ın uzun süredir transfer gündeminde olduğu hatta imza aşamasına geldiği iddia edilen Narsingh, Feyenoord ile anlaştı. Swansea City'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Hollandalı kanat oyuncusu, kariyerini Feyenoord'da geçirmeye karar verdi. Ada ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Feyenoord'un sözleşme teklifini kabul etti.

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