06 Temmuz 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı transfer etti

Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.07.2019

ekiplerinden , geçtiğimiz sezon 'den kiralık olarak ettiği İspanyol futbolcu 'yı yine kiraladığını ve sezon sonunda da bonservisinin tamamen alınacağını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İspanyol ekibi , çalışmalarına devam ediyor. Madrid ekibi bu kapsamda geçen sezon kiralık olarak forma giyen İspanyol futbolcu 'yı tekrar kiraladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Morata'nın bu sezon da kiralık olarak takımda kalacağı ve gelecek yıl 'den bonservisinin tamamen alınacağı duyuruldu.

Geçen sezon sezon devre arasında Atletico Madrid'e transfer olan başarılı forvet, çıktığı 17 resmi müsabakada 6 kez ağları havalandırdı.
İngiliz ekibi Chelsea de Morata'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti. 26 yaşındaki futbolcu, Maviler ile 72 karşılaşmada görev aldı ve 24 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Merih Demiral'ın yeni adresi resmen belli oldu! Merih Demiral'ın yeni adresi resmen belli oldu!
Luciano Narsingh Feyenoord’a gitti Luciano Narsingh Feyenoord’a gitti
Enes Ünal, Real Valladolid'de kiralık kaldı Enes Ünal, Real Valladolid'de kiralık kaldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör