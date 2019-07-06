Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı transfer etti

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık olarak transfer ettiği İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı yine kiraladığını ve sezon sonunda da bonservisinin tamamen alınacağını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İspanyol ekibi Atletico Madrid, transfer çalışmalarına devam ediyor. Madrid ekibi bu kapsamda geçen sezon kiralık olarak forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı tekrar kiraladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Morata'nın bu sezon da kiralık olarak takımda kalacağı ve gelecek yıl Chelsea'den bonservisinin tamamen alınacağı duyuruldu.



Geçen sezon sezon devre arasında Atletico Madrid'e transfer olan başarılı forvet, çıktığı 17 resmi müsabakada 6 kez ağları havalandırdı.

İngiliz ekibi Chelsea de Morata'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti. 26 yaşındaki futbolcu, Maviler ile 72 karşılaşmada görev aldı ve 24 gol kaydetti.