05 Temmuz 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Enes Ünal, Real Valladolid'de kiralık kaldı

Enes Ünal, Real Valladolid'de kiralık kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.07.2019

1. Futbol Ligi () kulüplerinden , milli futbolcu 'ı bir yıl daha kadrosunda kiralık olarak tutmak için Villarreal ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Enes'in bir yıl daha kiralık olarak takımda kaldığı belirtildi.

'ya 2017 mayıs ayında Villarreal ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak gelen Enes, geçen iki sezonda Villarreal'in dışında kiralık olarak Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi. Milli futbolcu, geçen sezon Real Valladolid formasıyla 24'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 34 maça çıkıp 6 gol, 3 asist istatistiği kaydetti.

Ayrıca, 22 yaşındaki Enes'in, yarın başlayacak sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı açıklandı.

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