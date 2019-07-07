07 Temmuz 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma’dan maç daveti

Roma’dan maç daveti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği , Galatasaray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla öncesi hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği , Galatasaray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla öncesi hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu. Teknik direktör 'in yeni sezon planlamasına göre kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.

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