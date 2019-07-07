07 Temmuz 2019, Pazar
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Roma’dan maç daveti
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Galatasaray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla yeni sezon öncesi hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Galatasaray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla yeni sezon öncesi hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına göre kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.
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