05 Temmuz 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Marcelo Juventus'a

Marcelo Juventus'a
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Buffon’u geri alan siyah-beyazlılar, R. Madrid’in sol bekini istiyor. 'nun Juventus'la anlaşmasından sonra ismi sürekli İtalyan ekibiyle anılan Marcelo, yeni maceraya sıcak bakıyor.

Geçen sezon 'yu kadrosuna katarak yılın transferini gerçekleştiren Juventus bu sezon da duracak gibi değil. PSG'den ayrılan efsanesi Buffon'u yeniden kadrosuna katan siyahbeyazlılar, 41 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Bu sezon Rabiot, Ramsey ve Pellegrini'yi kadroya katan Juventus, gözünü Marcelo'ya dikti. yönetiminde fazla forma şansı bulamayacağını düşünen Marcelo'nun ayrılmak istediği kaydedildi. Brezilyalı oyuncunun talipleri arasında , Milan, Juventus ve PSG'nin bulunduğu ancak 31 yaşındaki Brezilyalı sol bekin Juventus'a sıcak baktığı belirtildi.

LAMPARD CHELSEA'YE HOCA OLDU
, Sarri'nin yerine efsane ismi 'ı getirdi. Maviler'de 13 yıl aralıksız forma giyen 41 yaşındaki teknik adam 3 yıllık imza attı. Attığı 211 golle kulüp tarihinin en golcüsü olan Lampard, Derby County'deki görevine ise eski F.Bahçeli çalıştırıcı Cocu geldi.

CITY'DEN 2 İMZA GELDI
GUARDİOLA'NIN ekibi, geçen sezon 5.5 milyon euro'ya PSV'ye gönderdiği 22'lik sol bek Angelino'yu 12 milyon euro karşılığında geri aldı. A. Madrid'e 70 milyon euro'luk fesih bedelini kendisi ödeyen Rodrigo Hernandez ile de 5 yıllık sözleşme yapıldı.
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