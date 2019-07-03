03 Temmuz 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Yunus çalışıyor

Yunus çalışıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Lazio'nun transfer gündemindeki Akgün tatilde boş durmuyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. İtalyan ekibiyle, Galatasaray arasındaki transfer pazarlıkları sürerken Yunus kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakıyor.

Lazio'nun transfer gündemindeki Akgün tatilde boş durmuyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. İtalyan ekibiyle, Galatasaray arasındaki transfer pazarlıkları sürerken Yunus kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakıyor. Cimbom'un Lazio'dan istediği bonservis bedeli 4 milyon euro. Çizme temsilcisi henüz Aslan'ın istediği rakama çıkmadı.

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