02 Temmuz 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da

Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.07.2019

ekiplerinden Tottenham Hotspur, Fransız orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 'nın takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, Ndombele'nin transferi için başkent temsilcisinin kasasından çıkan 54 milyon sterlinin kulüp rekoru olduğunu yazdı. Rekor, iki yıl önce 42 milyon sterline Ajax'tan alınan Davinson Sanchez'e aitti.

Fransa 'nın formasını 6 kez giyen Ndombele, geçen sezon Olympique Lyon ile tüm kulvarlarda 48 maçta şans buldu.

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