02 Temmuz 2019, Salı
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Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
Giriş Tarihi: 02.07.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İngiliz basını, Ndombele'nin transferi için başkent temsilcisinin kasasından çıkan 54 milyon sterlinin kulüp rekoru olduğunu yazdı. Rekor, iki yıl önce 42 milyon sterline Ajax'tan alınan Davinson Sanchez'e aitti.
Fransa Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Ndombele, geçen sezon Olympique Lyon ile tüm kulvarlarda 48 maçta şans buldu.
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