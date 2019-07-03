03 Temmuz 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Taha çok mutlu

Taha çok mutlu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Kariyerine Trabzonspor'da devam edecek Taha Tunç'tan mutlusu yok. Pendikspor'dan transfer edilen 18 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

Kariyerine Trabzonspor'da devam edecek Taha Tunç'tan mutlusu yok. Pendikspor'dan transfer edilen 18 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

55 FUTBOLCUSU VAR
Altyapıdan oyuncularını profesyonel yapan bordomavililer, 1461 Trabzon'dan da oyuncuları kadorosuna kattı. Gençlerle kadrosunu genişleten Trabzonspor, 55 oyuncuyla ligin en fazla futbolcu barındıran kulübü haline geldi.

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