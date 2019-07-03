03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Hagi’nin rotası Sevilla
Giriş Tarihi: 03.07.2019
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine giren efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in rotası şekillendi. 20 yaşındaki futbolcunun Sevilla'ya gitmesi bekleniyor.
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine giren efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in rotası şekillendi. 20 yaşındaki futbolcunun Sevilla'ya gitmesi bekleniyor. Baba Hagi de "Şu aşamada paradan daha önemli olan onun kariyeri. Eğer son anda çarpıcı bir gelişme olmazsa Sevilla'ya gidecek" dedi.
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