03 Temmuz 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hagi’nin rotası Sevilla

Hagi’nin rotası Sevilla
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine giren efsane 'nin oğlu Ianis'in rotası şekillendi. 20 yaşındaki futbolcunun Sevilla'ya gitmesi bekleniyor.

Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine giren efsane 'nin oğlu Ianis'in rotası şekillendi. 20 yaşındaki futbolcunun Sevilla'ya gitmesi bekleniyor. Baba Hagi de "Şu aşamada paradan daha önemli olan onun kariyeri. Eğer son anda çarpıcı bir gelişme olmazsa Sevilla'ya gidecek" dedi.

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