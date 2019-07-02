02 Temmuz 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İtalyan medyası Khedira diyor!

İtalyan medyası Khedira diyor!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus'ta teknik direktör Sarri'nin oyun sistemine uymayan 32 yaşındaki ile yolları ayıracak.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus'ta teknik direktör Sarri'nin oyun sistemine uymayan 32 yaşındaki ile yolları ayıracak. Tecrübeli futbolcuya şu ana kadar ABD ve Beşiktaş'tan teklifler olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun Almanya'ya da dönme ihtimalinin olduğu ve tüm seçenekleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı. Khedira geçen sezon Juventus'ta 10 maçta 2 gol attı.

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