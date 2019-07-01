01 Temmuz 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus, Rabiot'u açıkladı

Juventus, Rabiot'u açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.07.2019

İtalya Serie A takımlarından , Saint-Germain () ile sözleşmesi biten 'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Serie A'nın son şampiyonu , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan ekibi, ile sözleşmesi sona eren ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla toplamda 20 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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