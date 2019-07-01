01 Temmuz 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı

Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Milli futbolcu , yeni takımı 04 ile ilk idmanına çıktı. futbolcu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen Galatasaraylı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan transfer olduğu Bundesliga takımlarından Stuttgart'tan ayrılarak bir başka Alman ekibi 04 ile 5 yıllık sözleşme imzalayan , yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı. 19 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

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