30 Haziran 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti

Miroslav Stoch geri döndü
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.06.2019

'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu , eski Fenerbahçeli 'u kadrosuna kattı.

Selanik ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu ettiğini Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

Slovakya 'nda çıktığı 55 maçta 6 gol atan Stoch, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olup 2013-2014 sezonunda kiralık olarak 'a gitmişti.

Ağustos 2017'de Slavia Prag'a katılan Slovak futbolcu, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 14 gol atmıştı.

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