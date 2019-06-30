30 Haziran 2019, Pazar
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PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti
Giriş Tarihi: 30.06.2019
Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna kattı.
Selanik ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Slovakya Milli Takımı'nda çıktığı 55 maçta 6 gol atan Stoch, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olup 2013-2014 sezonunda kiralık olarak PAOK'a gitmişti.
Ağustos 2017'de Slavia Prag'a katılan Slovak futbolcu, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 14 gol atmıştı.
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