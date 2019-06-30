30 Haziran 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Benin ile Gine Bissau yenişemedi

Benin ile Gine Bissau yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.06.2019

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin ile golsüz berabere kaldı.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında Benin ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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