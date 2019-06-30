30 Haziran 2019, Pazar
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Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Benin ile Gine Bissau yenişemedi
Giriş Tarihi: 30.06.2019
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin ile Gine Bissau golsüz berabere kaldı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında Benin ile Gine Bissau karşı karşıya geldi.
İki takımın da skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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