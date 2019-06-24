24 Haziran 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor

Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.06.2019

ekibi 'da İspanyol teknik direktör ile yolların ayrılacağı açıklandı.

Kulübü, 59 yaşındaki Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere'de , , 'da Inter, , 'da gibi takımları çalıştıran Benitez, 2016'da Newcastle United'ın başına geçti.

Geçen sezon Benitez yönetiminde 45 puan toplayan Newcastle United, ligi 13. sırada tamamladı.

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