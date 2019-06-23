23 Haziran 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Nabil Dirar'lı Fas son dakikada güldü

Dirar'lı Fas son dakikada güldü
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.06.2019

D 'nda Fas, 'yı 1-0 yendi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D ilk maçında, Fas ile karşılaştı.

Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Keimuine'nin 89. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 Fas kazandı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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