25 Haziran 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Luis Suarez yine yaptı yapacağını!

Luis Suarez yine yaptı yapacağını!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Uruguaylı golcü , Copa America'da Şili ile oynadıkları maçtaki hareketiyle yine kendinden söz ettirdi.

Daha çok rakibini ısırmasıyla gündeme gelen Uruguaylı 'den yine çok konuşulan bir hareket geldi.

Şili ile oynadıkları Copa Amerika maçında rakip ceza sahasında topla buluşan Suarez şutunu çekti fakat Şili file bekçisi Gabriel Arias topu sol eliyle kornere çeldi. Suarez de sanki kaleci değil oyuncu topa elle müdahale etmiş gibi hakemlere "el var" işareti yaparak penaltı bekledi.

Suarez'in bu hareketi kısa sürede hem sosyal medyada hem de yabancı basında gündem oldu.

İşte Luis Suarez'in kaleci topa elle müdahale ettiği için penaltı istediği o pozisyon:



Öte yandan, Luis Suarez maç oynanıtken sahaya dalan bir taraftara çelme takan Şilili savunmacı Gonzalo Jara'nın atılması için hakeme itirazda bulundu.





Mücadeleyi Uruguay, 82. dakikada 'nin attığı golle 1-0 kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı... Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...
Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor
Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı... Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör