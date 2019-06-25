Luis Suarez yine yaptı yapacağını!

Uruguaylı golcü Luis Suarez, Copa America'da Şili ile oynadıkları maçtaki hareketiyle yine kendinden söz ettirdi.

Daha çok rakibini ısırmasıyla gündeme gelen Uruguaylı Luis Suarez'den yine çok konuşulan bir hareket geldi.

Şili ile oynadıkları Copa Amerika maçında rakip ceza sahasında topla buluşan Suarez şutunu çekti fakat Şili file bekçisi Gabriel Arias topu sol eliyle kornere çeldi. Suarez de sanki kaleci değil oyuncu topa elle müdahale etmiş gibi hakemlere "el var" işareti yaparak penaltı bekledi.

Suarez'in bu hareketi kısa sürede hem sosyal medyada hem de yabancı basında gündem oldu.

İşte Luis Suarez'in kaleci topa elle müdahale ettiği için penaltı istediği o pozisyon:







Öte yandan, Luis Suarez maç oynanıtken sahaya dalan bir taraftara çelme takan Şilili savunmacı Gonzalo Jara'nın atılması için hakeme itirazda bulundu.









Mücadeleyi Uruguay, 82. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle 1-0 kazandı.