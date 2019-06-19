Sıra Pogba’da

Transfere şimdiden 300 milyon euro üzeri harcama yapan İspanyol ekibi, ManU’lu orta saha için de 120 milyon euro’yu gözden çıkardı

Transfere hızlı giren ve daha şimdiden 300 milyon euro'nun üzerinde harcama yapan Real Madrid yine kesenin ağzını açıyor. Real Madrid, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba için 120 milyon euroluk bütçe hazırladı. Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Real Madrid, yıldız orta saha oyuncusu için Manchester United'a 120 milyon eurodan fazla ödemek istemiyor. Geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında açıklama yapan Pogba, "Manchester United'da bazen iyi bazen de kötü anılarım oldu. İyi bir sezon geçirdim. Şu anda benim için başka bir yerde yeni bir meydan okumanın iyi olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Real son olarak Eden Hazard'ı almıştı.