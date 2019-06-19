19 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Mendy'yi tanıttı

Real Madrid Mendy'yi tanıttı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.06.2019

'nın Kulübü, 'nın Kulübü'nden ettiği 24 yaşındaki defans oyuncusu Ferland Mendy'yi basına ve taraftarlara tanıttı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mendy, "15 yaşında kalça ameliyatı oldum, bir dönem tekerlekli sandalye kullandım ve futbol oynayamayacağımı söylediler ama şimdi 'deyim." dedi.

"Dünyanın en büyük kulübünde oynayacağımdan dolayı çok memnunum." diyen Mendy, "Bu takımda olmak mükemmel bir duygu. Umarım her şey yolunda gider. Buraya kadar gelmek benim için bir düştü ve gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Real Madrid ile birçok kupa kazanmak istediğini vurgulayan Mendy, aynı mevkide oynadığı Marcelo ile yapacağı forma mücadelesiyle ilgili sorulara "İlk 11'e girebilir miyim yoksa yedek mi olacağım buna teknik direktör karar verecek. Ben en iyisini vermeye çalışacağım." cevabını verdi.

Kulübü'nden 48 milyon avro karşılığında Real Madrid'e gelen Mendy, İspanyol kulübünün şimdiye kadar ettiği en pahalı sol kanat defans oyuncusu oldu.

Real Madrid ile 5 sezonluk sözleşme imzalayan Mendy, tanıtım dolayısıyla yeni formasıyla Santiago Bernabeu Stadı'na sahaya çıkarak, tribünleri dolduran taraftarları selamladı.



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