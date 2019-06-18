18 Haziran 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Lorient, Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Umut Bozok yeni takımıyla imzaladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Fransa 1 ekiplerinden Nimes Olympique forması giyen milli futbolcu , Ligue 2 takımlarından ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp sitesine konuşan Bozok, "Kulüple bir süredir iletişim halindeyiz. Pélissier ve ile uzun bir görüşmelerimiz oldu. Dikkatlice düşünüp bir seçim verdik. Lorient'te oynamaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Umut hakkında konuşan Lorient'in antrenörü Christophe Pelissier ise, " gibi bir oyuncudan yararlanmak harika bir fırsat. 2 şampiyonluğunu bilen ve orada parlayan bir oyuncu. Bize ne için savaşacağımız duygusunu, ruhunu katacaktır. Bu sezon ona güvenebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fransız kulübü transferi resmi twitter hesabından böyle duyurdu:



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