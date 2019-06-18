Lorient, Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique forması giyen milli futbolcu Umut Bozok, Ligue 2 takımlarından Lorient ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp sitesine konuşan Bozok, "Kulüple bir süredir iletişim halindeyiz. Christophe Pélissier ve Lorient ile uzun bir görüşmelerimiz oldu. Dikkatlice düşünüp bir seçim verdik. Lorient'te oynamaktan dolayı çok mutluyum." dedi.
Umut hakkında konuşan FC Lorient'in antrenörü Christophe Pelissier ise, "Umut Bozok gibi bir oyuncudan yararlanmak harika bir fırsat. Ligue 2 şampiyonluğunu bilen ve orada parlayan bir oyuncu. Bize ne için savaşacağımız duygusunu, ruhunu katacaktır. Bu sezon ona güvenebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Fransız kulübü transferi resmi twitter hesabından böyle duyurdu:
🔦 ¡ ʞozoꓭ ʇnɯꓵ ǝnuǝʌuǝᴉꓭ 🙃 pic.twitter.com/gcRd3e7YQ4— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) 18 Haziran 2019
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"