Lorient, Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique forması giyen milli futbolcu Umut Bozok, Ligue 2 takımlarından Lorient ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp sitesine konuşan Bozok, "Kulüple bir süredir iletişim halindeyiz. Christophe Pélissier ve Lorient ile uzun bir görüşmelerimiz oldu. Dikkatlice düşünüp bir seçim verdik. Lorient'te oynamaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Umut hakkında konuşan FC Lorient'in antrenörü Christophe Pelissier ise, "Umut Bozok gibi bir oyuncudan yararlanmak harika bir fırsat. Ligue 2 şampiyonluğunu bilen ve orada parlayan bir oyuncu. Bize ne için savaşacağımız duygusunu, ruhunu katacaktır. Bu sezon ona güvenebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Fransız kulübü transferi resmi twitter hesabından böyle duyurdu:





🔦 ¡ ʞozoꓭ ʇnɯꓵ ǝnuǝʌuǝᴉꓭ 🙃 pic.twitter.com/gcRd3e7YQ4 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) 18 Haziran 2019