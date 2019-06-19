19 Haziran 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ailevi sebeplerinden dolayı Milli Takımdaki görevini bıraktığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Enrique'nin yardımcı hocalık görevini yürüten Robert Moreno, İspanya'nın yeni teknik direktörü oldu.
Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı
Giriş Tarihi: 19.06.2019
İspanya Milli Takımını çalıştıran Luis Enrique, ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu.
İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ailevi sebeplerinden dolayı Milli Takımdaki görevini bıraktığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Enrique'nin yardımcı hocalık görevini yürüten Robert Moreno, İspanya'nın yeni teknik direktörü oldu.
2018'in Temmuz ayında İspanya'da göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, 8 maçta 6 galibiyet aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"