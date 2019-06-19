19 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı

Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.06.2019

İspanya çalıştıran , ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Takımı'nda dönemi sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ailevi sebeplerinden dolayı Milli Takımdaki görevini bıraktığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Enrique'nin yardımcı hocalık görevini yürüten Robert Moreno, İspanya'nın yeni teknik direktörü oldu.
2018'in Temmuz ayında İspanya'da göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, 8 maçta 6 galibiyet aldı.

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