19 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milan’da Marco Giampaolo dönemi

Milan’da Marco Giampaolo dönemi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.06.2019

İtalya Serie A ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile anlaştıklarını açıkladı.

Serie A takımlarından , yeni hocasını belirledi. Gattuso ile yollarını ayıran İtalyan temsilcisi, göreve son olarak Sampdoria'yı çalıştıran 'yu getirdi. Milan ile 3 yıllık anlaşma sağlayan 52 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Sampdoria ile 15 galibiyet ve 8 beraberlik sonucu 53 puan toplamış ve ligi 9. sırada tamamlamıştı.
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