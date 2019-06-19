20 Haziran 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere ve Japonya adlarını son 16 turuna yazdırdı

İngiltere ve Japonya son 16'da
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Kadınlar D Grubu'nda ve , son 16 turuna yükseldi.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 13. gününde, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

3'te 3 yapan , lider, 4 puan toplayan ise ikinci olarak son 16 takım arasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Japonya-İngiltere: 0-2

İskoçya-Arjantin: 3-3

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