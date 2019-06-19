İngiltere ve Japonya adlarını son 16 turuna yazdırdı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Japonya, son 16 turuna yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 13. gününde, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

3'te 3 yapan İngiltere, lider, 4 puan toplayan Japonya ise ikinci olarak son 16 takım arasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Japonya-İngiltere: 0-2

İskoçya-Arjantin: 3-3