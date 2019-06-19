20 Haziran 2019, Perşembe
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İngiltere ve Japonya adlarını son 16 turuna yazdırdı
Giriş Tarihi: 20.06.2019
FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Japonya, son 16 turuna yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 13. gününde, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
3'te 3 yapan İngiltere, lider, 4 puan toplayan Japonya ise ikinci olarak son 16 takım arasına kaldı.
Sonuçlar şöyle:
Japonya-İngiltere: 0-2
İskoçya-Arjantin: 3-3
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