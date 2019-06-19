19 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral, Juventus için sağlık kontrolünden geçti

Merih Demiral Juventus için sağlık kontrolünden geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 Giriş Tarihi: 19.06.2019

, 15 milyon euro'ya olduğu İtalyan devi için bu sabah sağlık kontrollerinden geçti.

Milli futbolcu 'ın kariyeri resmen başladı.

15 milyon euro'ya Torino ekibine katılan 21 yaşındaki stoper bu sabah Juventus'a transferi sonrası sağlık kontrollerinden geçirildi.

Avrupa'nın pek çok dev kulübünden teklif alan Merih Demiral'ın teknik direktör Maurizio Sarri'nin isteği doğrultusunda Juventus'ta kalacağı ve gelecek sezon için kiralık gönderilmeyeceği öğrenildi.

Sarri'nin Merih'i önümüzdeki sezon için sahaya sürmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

Ara döneminde 'dan Sassuolo'ya kiralanan ve daha sonra İtalyan ekibine 7 milyon euro'ya transfer olan Merih, Serie A'da çıktığı 14 maçta attığı 2 gol ve gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.

Merih Demiral'ın transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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