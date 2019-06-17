Altın çocuk Atletico yolcusu

İspanyol ekibi, Benfica’nın 19 yaşındaki yıldızı Felix’i, 120 milyon euro’ya bitiriyor...

Antoine ​Griezmann'ı uğurlamaya hazırlanan Atletico Madrid, Fransız yıldızın boşluğunu Joao Felix'le doldurmayı planlıyor. Bu sezon A Takım'a yükseldiği Benfica'da, etkileyici bir performans ortaya koyan Portekizli hücum oyuncusu için kasadan 120 milyon euro çıkacağı belirtildi. 'Altın çocuk' olarak anılan 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Griezmann'ın satışının beklendiği ifade edildi. Hücumda serbest oyuncu rolünde görev alan Felix, bu sezon 43 maçta 20 gol, 11 asistle oynadı.