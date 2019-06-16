16 Haziran 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'ta Maurizio Sarri dönemi

Juventus'ta Sarri dönemi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 Giriş Tarihi: 16.06.2019

Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu , teknik direktörlüğe 'yi getirdi.

Geçen ay 2019-2020 sezonunda Massimiliano Allegri ile çalışmayacaklarını açıklayan 'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre, süresinin bitmesine 2 yıl kalan Sarri'nin kontratı, karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Juventus Kulübü de 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Daha önce Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli ve kulüplerini çalıştıran Sarri'nin geçen sezon başında bulunduğu Chelsea, Avrupa Ligi kupasını kazandı ve İngiltere Premier Ligi 3. sırada tamamladı.

Sarri, Napoli'de görev yaptığı 2017'de ise Serie A'nın en iyi teknik direktörü seçildi.

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