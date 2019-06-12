12 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Antoine Griezmann Barcelona'da

Yılın transferi resmen açıklandı! 120 milyon Euro...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.06.2019

CEO'su Gil Marin, 28 yaşındaki Fransız yıldız 'ın önümüzdeki sezon forması giyeceğini açıkladı.

CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, İspanyol basınına yaptığı açıklamada,"Mart ayından bu yana nerede oynayacağı belliydi. ile anlaşmıştı. Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona'da oynayacak." dedi ve transferi resmen duyurdu.

Barcelona'nın bu için Atletico Madrid'e 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.

, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 48 müsabakada 21 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Manchester United'den kadroya takviye Manchester United'den kadroya takviye
Alexander Isak Real Sociedad'da Alexander Isak Real Sociedad'da
Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör