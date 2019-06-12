12 Haziran 2019, Çarşamba
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Antoine Griezmann Barcelona'da
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, 28 yaşındaki Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın önümüzdeki sezon Barcelona forması giyeceğini açıkladı.
Atletico Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, İspanyol basınına yaptığı açıklamada,"Mart ayından bu yana nerede oynayacağı belliydi. Barcelona ile anlaşmıştı. Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona'da oynayacak." dedi ve transferi resmen duyurdu.
Barcelona'nın bu transfer için Atletico Madrid'e 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.
Antoine Griezmann, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 48 müsabakada 21 gol 10 asistlik performans sergilemişti.
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