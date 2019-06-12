12 Haziran 2019, Çarşamba
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Manchester United'den kadroya takviye
Giriş Tarihi: 12.06.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Swansea City'de forma giyen genç oyuncu Daniel James'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Galli kanat oyuncusu ile fazladan 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basında yer alan haberlere göre, bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Manchester United, James'in bonservisi için Swansea City'ye 15 milyon sterlin ödeyecek.
Galler Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Daniel James, Swansea City formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 5 kez ağları sarsmıştı.
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