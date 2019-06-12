12 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'den kadroya takviye

Manchester United'den kadroya takviye
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.06.2019

ekiplerinden , 'de forma giyen genç oyuncu 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Galli kanat oyuncusu ile fazladan 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren , James'in bonservisi için 'ye 15 milyon sterlin ödeyecek.

Galler Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan , Swansea City formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 5 kez ağları sarsmıştı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Alexander Isak Real Sociedad'da Alexander Isak Real Sociedad'da
Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi
Roma'yı Fonseca çalıştıracak Roma'yı Fonseca çalıştıracak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör