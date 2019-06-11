11 Haziran 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Roma'yı Fonseca çalıştıracak

Roma'yı Fonseca çalıştıracak
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Milli futbolcu 'in de forma giydiği İtalyan takımı , Portekizli teknik direktör Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Milli futbolcu 'in de forma giydiği (Serie A) kulübü , teknik direktörlüğe 'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Fonseca, 2016 yazından beri başında bulunduğu takımını, üst üste 3 lig ve Kupası şampiyonluğuna taşıdı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ne de olsa CR7 Ne de olsa CR7
Ryan Babel'den şok sözler! Ryan Babel'den şok sözler!
Ryan Babel'den şok sözler! Ryan Babel'den şok sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör