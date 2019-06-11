11 Haziran 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ne de olsa CR7

Ne de olsa CR7
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Portekiz’le 2016’da yaşayan 34 yaşındaki yıldız, ’ni de kazanarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Dünya futbolunun en büyük isimlerinden olarak anılan başarıya doymuyor... Kariyerine birçok kupa sığdıran Portekizli yıldız, son olarak ile 'ni de kazanma başarısı gösterdi. 2016'da yaşayan 34 yaşındaki efsane, tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

MESSİ'YE YAKLAŞTI

Portekiz'in tarihi boyuncu kazandığı iki uluslarası kupada da imzası bulunan Ronaldo, kariyerindeki 31. kupasını kaldırdı. En büyük rakibi olan 36 kupalı Messi'ye bir adım daha yaklaşan , milli takımda ise Arjantinli yıldızı solladı. Üst düzey turnuvada kupası bulunmayan Messi, U20 ve Olimpiyat takımıyla şampiyon olmuştu.
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