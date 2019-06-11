11 Haziran 2019, Salı
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MESSİ'YE YAKLAŞTI
Portekiz'in tarihi boyuncu kazandığı iki uluslarası kupada da imzası bulunan Ronaldo, kariyerindeki 31. kupasını kaldırdı. En büyük rakibi olan 36 kupalı Messi'ye bir adım daha yaklaşan CR7, milli takımda ise Arjantinli yıldızı solladı. Üst düzey turnuvada kupası bulunmayan Messi, U20 ve Olimpiyat takımıyla şampiyon olmuştu.
Ne de olsa CR7
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Portekiz’le 2016’da Avrupa Şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki yıldız, Uluslar Ligi’ni de kazanarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
Dünya futbolunun en büyük isimlerinden olarak anılan Cristiano Ronaldo başarıya doymuyor... Kariyerine birçok kupa sığdıran Portekizli yıldız, son olarak milli takım ile Uluslar Ligi'ni de kazanma başarısı gösterdi. 2016'da Avrupa Şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki efsane, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.
MESSİ'YE YAKLAŞTI
Portekiz'in tarihi boyuncu kazandığı iki uluslarası kupada da imzası bulunan Ronaldo, kariyerindeki 31. kupasını kaldırdı. En büyük rakibi olan 36 kupalı Messi'ye bir adım daha yaklaşan CR7, milli takımda ise Arjantinli yıldızı solladı. Üst düzey turnuvada kupası bulunmayan Messi, U20 ve Olimpiyat takımıyla şampiyon olmuştu.
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