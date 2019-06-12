12 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi

Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Ukrayna kulübü , Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luis Castro'yu getirdi.

Kulübü, 57 yaşındaki Portekizli teknik direktör Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Castro, daha önce ülkesinde Penafiel, Porto, Rio Ave, Chaves ve son olarak Vitoria Guimaraes'te görev yaptı.

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