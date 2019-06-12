Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luis Castro'yu getirdi.

Shakhtar Donetsk Kulübü, 57 yaşındaki Portekizli teknik direktör Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Castro, daha önce ülkesinde Penafiel, Porto, Rio Ave, Chaves ve son olarak Vitoria Guimaraes'te görev yaptı.