12 Haziran 2019, Çarşamba
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Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luis Castro'yu getirdi.
Shakhtar Donetsk Kulübü, 57 yaşındaki Portekizli teknik direktör Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Castro, daha önce ülkesinde Penafiel, Porto, Rio Ave, Chaves ve son olarak Vitoria Guimaraes'te görev yaptı.
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