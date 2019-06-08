08 Haziran 2019, Cumartesi
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Silva’da rakip West Ham
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Forvet için gündeme gelen Andre Silva için Fenerbahçe'nin en büyük rakibi West Ham. Portekizli forvet için Milan'a şu ana kadar en ciddi teklifi İngiliz ekibinin yaptığı bildirildi.
Forvet için gündeme gelen Andre Silva için Fenerbahçe'nin en büyük rakibi West Ham. Portekizli forvet için Milan'a şu ana kadar en ciddi teklifi İngiliz ekibinin yaptığı bildirildi. Fenerbahçe'nin de kiralama önerisi masada duruyor. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Sevilla'da 11 gol atmıştı.
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