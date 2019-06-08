08 Haziran 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Silva’da rakip West Ham

Silva’da rakip West Ham
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Forvet için gündeme gelen Andre Silva için Fenerbahçe'nin en büyük rakibi West . forvet için Milan'a şu ana kadar en ciddi teklifi ekibinin yaptığı bildirildi.

Forvet için gündeme gelen Andre Silva için Fenerbahçe'nin en büyük rakibi West . forvet için Milan'a şu ana kadar en ciddi teklifi ekibinin yaptığı bildirildi. Fenerbahçe'nin de kiralama önerisi masada duruyor. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Sevilla'da 11 gol atmıştı.
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