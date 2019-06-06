06 Haziran 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak Almanya'da "Yılın Çağlağı" seçildi

Ozan Kabak'a büyük onur!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 Giriş Tarihi: 06.06.2019

Devre arası transfer döneminde 'dan Stuttgart'a giden milli futbolcu , Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi.

Devre arasında 'dan 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a tranfser olan milli futbolcu Bundesliga'da yılın genç oyuncusu seçildi.

18 yaşındaki futbolcu Bundesliga'da 15 maçta forma giyip 3 gol atma başarısı göstermişti.

Bundesliga hesabı Ozan Kabak'u kutlayarak "Geldi, Gördü ve Kazandı" cümlesiyle paylaşımı yaptı.

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