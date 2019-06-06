06 Haziran 2019, Perşembe
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Ozan Kabak Almanya'da "Yılın Çağlağı" seçildi
Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 Giriş Tarihi: 06.06.2019
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a giden milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi.
Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a tranfser olan milli futbolcu Ozan Kabak Bundesliga'da yılın genç oyuncusu seçildi.
18 yaşındaki futbolcu Bundesliga'da 15 maçta forma giyip 3 gol atma başarısı göstermişti.
Bundesliga hesabı Ozan Kabak'u kutlayarak "Geldi, Gördü ve Kazandı" cümlesiyle paylaşımı yaptı.
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