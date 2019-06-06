Fiorentina'nın yeni sahibi Commisso
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın yeni sahibi, İtalyan asıllı ABD'li iş adamı Rocco Commisso oldu.
Fiorentina'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Milan kentinden yapılan görüşmelerin ardından 69 yaşındaki Commisso'nun, kulübü Della Valle ailesinden satın aldığı belirtildi.
İtalyan futbolunun hayranı olduğunu vurgulayan Rocco Commisso, "Fiorentina gibi efsane bir kulübün futbol tarihine yeni bir sayfa yazmasına yardımcı olma fırsatına eriştiğim için onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
İtalya basınında yer alan iddialara göre, ABD televizyon şirketi Mediacom ile futbol kulübü New York Cosmos'un da sahibi Commisso, Fiorentina'yı 160 milyon avro karşılığında satın aldı.
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