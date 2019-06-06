06 Haziran 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina'nın yeni sahibi Commisso

Fiorentina'nın yeni sahibi Commisso
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.06.2019

1. Ligi (Serie A) ekiplerinden 'nın yeni sahibi, İtalyan asıllı 'li iş adamı oldu.

'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Milan kentinden yapılan görüşmelerin ardından 69 yaşındaki Commisso'nun, kulübü Della Valle ailesinden satın aldığı belirtildi.

İtalyan futbolunun hayranı olduğunu vurgulayan , "Fiorentina gibi efsane bir kulübün tarihine yeni bir sayfa yazmasına yardımcı olma fırsatına eriştiğim için onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

basınında yer alan iddialara göre, televizyon şirketi Mediacom ile futbol kulübü Cosmos'un da sahibi Commisso, Fiorentina'yı 160 milyon avro karşılığında satın aldı.



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