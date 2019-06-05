05 Haziran 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır Danimarka-İrlanda maçını yönetecek

Çakır Danimarka-İrlanda maçını yönetecek
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 Giriş Tarihi: 05.06.2019

Kokartlı Hakem , EURO D Grubu mücadelesinde oynanacak olan -İrlanda karşılaşmasında düdük çalacak.

EURO D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak olan -İrlanda karşılaşmasını, Kokartlı Hakemimiz yönetecek. Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
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