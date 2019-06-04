04 Haziran 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona çıldırdı

Barcelona çıldırdı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Son zamanlarda yaptığı transferlerde istediğini bulamayan , bu kez büyük oynuyor... Katalan devinin, bu yaz ve Griezmann ikilisini kadroya katmak istediği iddia edildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, geçen sezon Barça'yı reddeden Griezmann ve 'de mutsuz olan Neymar'ın transfere sıcak baktığı bildirildi. İKILI için astronomik teklifler önermesi beklenen Barcelona'nn, Coutinho ve Dembele'nin satışlarından gelecek paraya güvendiği belirtildi. Fransız forvet Griezmann (28), geçen sezon 48 maçta 21 gol ve 10 asistle oynadı. Brezilyalı yıldız Neymar (27) ise sakatlıkla boğuştuğu sezonda, 28 maçta 23 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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