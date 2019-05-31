Barcelona eski yıldızıyla tekrar anlaştı
222 milyon euro bonservis bedeliyle PSG’ye transfer olan Neymar, iki sezon sonra yuvasına dönüyor. Katalan ekibi, Sambacı için 100 milyon euro’yu gözden çıkardı, Dembele’yi de takas olarak kullanacak
Neymar yuvasına dönüyor... 2017-2018 sezonu öncesi 222 milyon euro serbest kalma bedeli ödenerek Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, tekrar İspanya'nın yolunu tutuyor. İspanyol medyası, 27 yaşındaki yıldızın Barcelona ile her konuda anlaşma sağladığını iddia etti. Fransa'da mutsuz olduğu belirtilen Sambacı için Katalan temsilcisinin 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı, Dembele'yi de takas olarak kullanacağı ifade edildi.
TUCHEL DE AÇIKLADI
Neymar'ın ayrılmak istediğini PSG'ye ilettiği belirtilirken, Fransız ekibinin bonservis konusundaki beklentisinin biraz daha yüksek olduğu öğrenildi. Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisiyle 28 resmi karşılaşmaya çıkan Neymar, bu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırdı, 9 da asist yaptı. Bu arada PSG'nin hocası Tuchel geçtiğimiz günlerde, "Neymar'ın takımda kalacağının sözünü veremem" ifadesini kullanmıştı.
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