31 Mayıs 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona eski yıldızıyla tekrar anlaştı

Yılın bombası patlıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.05.2019

222 milyon euro bonservis bedeliyle ’ye olan , iki sezon sonra yuvasına dönüyor. Katalan ekibi, Sambacı için 100 milyon euro’yu gözden çıkardı, ’yi de takas olarak kullanacak

yuvasına dönüyor... 2017-2018 sezonu öncesi 222 milyon euro serbest kalma bedeli ödenerek 'dan 'ye olan Brezilyalı futbolcu, tekrar 'nın yolunu tutuyor. İspanyol medyası, 27 yaşındaki yıldızın Barcelona ile her konuda anlaşma sağladığını iddia etti. 'da mutsuz olduğu belirtilen Sambacı için Katalan temsilcisinin 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı, 'yi de takas olarak kullanacağı ifade edildi.

TUCHEL DE AÇIKLADI

Neymar'ın ayrılmak istediğini PSG'ye ilettiği belirtilirken, Fransız ekibinin bonservis konusundaki beklentisinin biraz daha yüksek olduğu öğrenildi. Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisiyle 28 resmi karşılaşmaya çıkan Neymar, bu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırdı, 9 da asist yaptı. Bu arada PSG'nin hocası Tuchel geçtiğimiz günlerde, "Neymar'ın takımda kalacağının sözünü veremem" ifadesini kullanmıştı.

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